Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


22 Haziran 2024 11:10
Merlin'in Kazanı

2000 senesinde kurulan, senelerdir devam eden ve Türkiye'nin en eski sitelerinden olan Merlin'in Kazanı'nı takip edenler veya okurları var mı? Bunca yıldır durmaksızın devam ediyorlar. Bilgi edinme ve haberdar olma açısından oyun ve inceleme yazıları paylaşıyorlar.

Adres:

https://www.merlininkazani.com/

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