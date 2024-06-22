Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Haziran 2024 12:55
Yol harcirahi

Merhaba arkadaslar 13unde ilisik kestim 14unde odenek istendi araya bayram tatili girdi yolluk ne zaman yatar goc goturemedim cok uzar mi surec acaba bilgisi olan var mi?

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