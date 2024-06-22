Burçlar Kuşağı ve Zodyak Burçları

Ekliptiğin iki tarafında 8° uzanan, Ay ve gezegen yörüngelerini kapsayan kuşak Zodyak'tır. İçinde Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık dahil 12 burç vardır. Bunlara Zodyak Burçları diyoruz.

Her Zodyak burcunun güçlü ve zayıf yanlara, kişilik özelliklerine, topluma ve hayata karşı farklı davranışları vardır. Hayvan ve insan figürü içeren eliptik bir diyagramın içinde barınırlar. Bu diyagrama da Burçlar Kuşağı (Zodyak Kuşağı) denilir.

Bir insanın doğum anında konumlanan gezegenler, bize o insanın özelliklerini, endişelerini ve kusurlarını gösterir. Bütün bunları bilirsek o kişiyi daha iyi tanıyabiliriz. Kısacası burçlar bu noktada bize yardımcı olabilirler.

Tabii sadece Güneş burcuna bakarak hareket etmemek gerekir çünkü her insanın doğum haritası vardır. Bu harita Dekanlar, Ay, Yükselen, Venüs, Mars, Evler, Elementler, Taşlar vb. gibi alanları da içerir ki bu sayede daha geniş kapsamlı bilgiye ulaşılır. Örneğin, burcunuz Koç'tur fakat haritanızı incelerseniz kendinizle ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Referans:

https://www.zodyakburcu.com/gezegenler/

https://www.zodyakburcu.com/dekanlar/

https://www.zodyakburcu.com/evler/