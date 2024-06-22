Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Haziran 2024 15:03
Rapor süreleri

Arkadaşlar rapor süreleri 2025 haziran sonuna kadar uzatıldı. Ben süresi 2025 ocak ayında dolacak olan engelli kurul raporum ile Sağlık Bakanlığının uzatma kararının yazısı ile birlikte atandığım kuruma müracat edersem herhangi bir sıkıntı olur mu ? Şimdiden çok teşekkürler.

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