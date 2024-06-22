Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 15:21
Birim amirinin ilişik kesmeme yetkisi var mı?

Merhaba arkadaşlar. İlişiğimi şark ilinde kesmek istiyorum. Komiser adam gelmeden kesemem diyor. Bende kesmek zorundayım. 1 kişi batıdan geldi. Benden başka kesecek te yok. Kesmeme yetkisi var mı? Genel müdürlük kesme emri var. Sizce ne olur kesebilir miyim? Kesmek zorunda olmasam bekleyecem ama kesmek zorundayım


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
22 Haziran 2024 15:37
sözlü talepte bulunma, yazılı talepte bulun

Memurhaps
Şube Müdürü
22 Haziran 2024 15:58
Devrem evden mi dilekçeyi yazayım mazeret belirtmem gerekir mi?

Memurhaps
Şube Müdürü
22 Haziran 2024 16:24
.
Gebeskaplumbagaa, Dün
sözlü talepte bulunma, yazılı talepte bulun

Batass
Aday Memur
22 Haziran 2024 17:25
doğudan batıya ilişik keserken kesmiyorum diyemez, yazılı dilekçeni ver gerisini izle

Sbz1dftd
Aday Memur
22 Haziran 2024 17:52
arkadaşlar güzel söylemiş dilekçeni yaz şark sürem bittiğinden dolayı ilişiğimin kesilmesini istiyorum diye. evrak arşive ver dilekçe sayını al konuyu takip et.

Memurhaps
Şube Müdürü
22 Haziran 2024 18:13
yazdım idari büroya verdim. pazartesi cevabı bekleyecem. Olmazsa evrak arşivede vereyim
Sbz1dftd, Dün
arkadaşlar güzel söylemiş dilekçeni yaz şark sürem bittiğinden dolayı ilişiğimin kesilmesini istiyorum diye. evrak arşive ver dilekçe sayını al konuyu takip et.
Toplam 6 mesaj

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