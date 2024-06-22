ilişik kesmeme yetkisi var mı?

Merhaba arkadaşlar. İlişiğimi şark ilinde kesmek istiyorum. Komiser adam gelmeden kesemem diyor. Bende kesmek zorundayım. 1 kişi batıdan geldi. Benden başka kesecek te yok. Kesmeme yetkisi var mı? Genel müdürlük kesme emri var. Sizce ne olur kesebilir miyim? Kesmek zorunda olmasam bekleyecem ama kesmek zorundayım

Merhaba arkadaşlar. İlişiğimi şark ilinde kesmek istiyorum. Komiser adam gelmeden kesemem diyor. Bende kesmek zorundayım. 1 kişi batıdan geldi. Benden başka kesecek te yok. Kesmeme yetkisi var mı? Genel müdürlük kesme emri var. Sizce ne olur kesebilir miyim? Kesmek zorunda olmasam bekleyecem ama kesmek zorundayım