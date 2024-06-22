Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 15:21
ilişik kesmeme yetkisi var mı?
Merhaba arkadaşlar. İlişiğimi şark ilinde kesmek istiyorum. Komiser adam gelmeden kesemem diyor. Bende kesmek zorundayım. 1 kişi batıdan geldi. Benden başka kesecek te yok. Kesmeme yetkisi var mı? Genel müdürlük kesme emri var. Sizce ne olur kesebilir miyim? Kesmek zorunda olmasam bekleyecem ama kesmek zorundayım

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