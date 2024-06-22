Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


22 Haziran 2024 15:22
Türkiye'ye kaçanlar suç makinası

Suriye devlet başkanı Esad:

"Türkiye?ye kaçanların hepsi suç makinası ve dönerlerse hesabını verecekler.

Şu an hepsi Türkiye sahillerinde keyif yapıyorlar. Buradan söylüyorum. Suriyede savaş yok".


sahip35
Müsteşar
22 Haziran 2024 15:29

Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul'daki yabancı sayısını açıkladı;

530.612 (Suriyeliler)

553.153 (ikamet izniyle kalan yabancılar)

3.252 (Uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar)

Toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunuyor.

Toplam 1 mesaj

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