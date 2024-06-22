Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Haziran 2024 15:45
ilk defa yönetici atama ilişik kesme ne zaman?
Hocalarım merhaba, ilk defa yönetici olarak başka bir kuruma atandım. Takvime göre göreve başlama 12 Temmuzda. Eski okulumuzdan ilişik kesme işlemini 12 temmuzda mi yapacağız? Bu süreç hakkında bilgisi olan var mı?

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