ilk defa yönetici atama ilişik kesme ne zaman?

Hocalarım merhaba, ilk defa yönetici olarak başka bir kuruma atandım. Takvime göre göreve başlama 12 Temmuzda. Eski okulumuzdan ilişik kesme işlemini 12 temmuzda mi yapacağız? Bu süreç hakkında bilgisi olan var mı?

Hocalarım merhaba, ilk defa yönetici olarak başka bir kuruma atandım. Takvime göre göreve başlama 12 Temmuzda. Eski okulumuzdan ilişik kesme işlemini 12 temmuzda mi yapacağız? Bu süreç hakkında bilgisi olan var mı?