KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Haziran 2024 16:21
3249 alımları( 2024/1)

Yavaş yavaş toplanma zamanı geldi

11 temmuz kadrolar belli olacak..


Sevdaamm12
Aday Memur
22 Haziran 2024 16:55

Merhaba hocam 3022 puanınız kaç?


Sevdaamm12
Aday Memur
22 Haziran 2024 16:56

Merhaba hocam 2022 puanınız kaç?


Hedefatanmak
22 Haziran 2024 17:22

Yeni mezun oldum anadolu aof o yüzden puanımı ilk kez kullanabileceğim. Puanım da 94


Hedefatanmak
22 Haziran 2024 17:23

Bölüm de bilgasayar programcılıgı

Toplam 4 mesaj

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