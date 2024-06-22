Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Haziran 2024 16:36
belediye avukat
MUĞLA ilçe belediyesinde kadrolu avukatım. BURSAda belediye avukatı olarak çalışan, naklen atama ile yer değiştirmek isteyen varsa bana yazabilir

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