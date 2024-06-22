Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 17:03
görüş günü
iyi günler personel daire görüş günü yapılıyor mu hala yapiliyorsa hangi gün oluyor

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKurban Bayramında trafik ve takviye gelenlere taltifİkinci şark görevini tamamlama süresiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıGih'e geçmek istiyorumŞarkta koruma şubeye atananlarGih e geçenler fikir verebilir mi?2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerAli Yerlikaya'nın 12/36 açıklamasıPolis eşlerden birinin atanıp diğerinin atanmaması

Sözlük

Tanımazsan Tanıma 3 bayram planları 1 alternatif vergi önerileri 4 Bugün olanlar 4 RTX 4090 1 orman yangını 1 21 haziran yaz gündönümü 3 led lambalar 1 yaz günü 2 nerede o eski yazarlar 6

Son Haberler

Van'da trafik kazası: 14 yaralıAydın'da zeytinlik yangınında 30 dönüm alan zarar gördüBakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısıBeşiktaş'ta Di Maria gelişmesi: Somut adımlar atıldı!Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?