Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 17:03
Personel Başkanlığı görüş günü

iyi günler personel daire görüş günü yapılıyor mu hala yapiliyorsa hangi gün oluyor


xLmx
Şef
22 Haziran 2024 18:10
kapalı görüş
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKurban Bayramı taltifiGih'e geçmek istiyorum2. şark görevini tamamlama süresiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıAli Yerlikaya'nın 12/36 açıklamasıGih'e geçenler fikir verebilir mi?Polislerin özlük hakları5434-5510 hangi kanuna tabiyimD dilimi sağlık raporu hakkında

Sözlük

alternatif vergi önerileri 6 tur gezisi 1 meze 1 microoop 1 Tanımazsan Tanıma 1 sızmak 1 nerede o eski yazarlar 4 insansız hava aracı 1 HermannKaltz 3 ıhlamur 1

Son Haberler

Şiddet nedeniyle eşinden boşanmış, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmışAK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyorBakan Uraloğlu: Bayramda 7 milyon 428 kişi demir yollarını kullandıUYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladıİki kardeşin otel odasındaki ölümünde 'zehirlenme' şüphesi

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?