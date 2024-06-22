Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Haziran 2024 17:27
Jandarma polis eş atama durumu

Kolay gelsin iyi günler. Ben şuanda doğuda Jandarma uzm.çvş. olarak görev yapmaktayım. 2 yıldır doğu garnizondayım. Görev süresi 5 yıl burada. Eşim ise İstanbul?a polis memuru olarak atandı.6 ay oldu göreve başlayalı. Asaleti daha tasdik olmadı. Ben istanbula gitmek istiyorum. Bunun ile alakalı atama durumu nedir bilgisi olan var mı? Örnek dilekçe var mıdır acaba? Bir defaya mahsus tayin konusu nedir bilgisi olan var mıdır acaba?

Çok Yazılan Konular

Orduevi , Askeri Gazino arasındaki fark nedir?Maaşların Durumu İçler Acısı İzin kağıdı soruşturmayeni mezun muhendis askerde kalmaYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliSUEM Dış Kaynak Subay Alım (Jandarma Subay Eğitim Merkezi) Başvuru ŞartıTSK Personel Kanunu DeğişikliğiSağlık raporu itirazTSK İç ve Dış kaynaktan Subay Alımı ile Jandarma Dış kaynaktan Subay alımlarına ilişkin Sağlık sorul

Sözlük

21 haziran yaz gündönümü 3 40 ton 1 güne bir şiir bırak 1 skoda 2 orman yangını 1 hanımeller tuzlu kurabiye 1 laftan anlamayana laf anlatmak 3 Denzel Washington 1 ateş 2 Bugün olanlar 4

Son Haberler

Van'da trafik kazası: 14 yaralıAydın'da zeytinlik yangınında 30 dönüm alan zarar gördüBakan Yerlikaya'dan tatilden dönecek sürücülere 'emniyet kemeri' uyarısıBeşiktaş'ta Di Maria gelişmesi: Somut adımlar atıldı!Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?