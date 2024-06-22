Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 18:26
Bıçaklanma olayında sevk durumu nasıl olur?

Selamünaleyküm abilerim ben Ekim ayında olay esnasında sağ kolumdan bıçaklandım sinir hasarından dolayı el bileğim ve parmaklarım kalkmıyordu şu ana kadar raporluydum. Şuanki durum bileğim biraz hareket kazandı ama el parmaklarında halen eskisi gibi hareketlenme yok. Şube sevk yazısının geldiğini istediğim zaman göndereceklerini söylüyor. Sevk istediğim zaman bir daha rapor alabilir miyim ? Yoksa artık işe mi başlamam gerekiyor buna açıklayıcı bir cevap bulamadım. Ayrıca gih e geçmek istiyorum sinirlerim tam iyileşmeden gitmeyi düşünüyorum . Doktor daha iyileşme sürecindesin dilim veremem diyebilir mi?Bilen birisi cevaplayabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKurban Bayramında trafik ve takviye gelenlere taltifİkinci şark görevini tamamlama süresiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıGih'e geçmek istiyorumŞarkta koruma şubeye atananlarGih e geçenler fikir verebilir mi?Ali Yerlikaya'nın 12/36 açıklaması2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerPolis eşlerden birinin atanıp diğerinin atanmaması

Sözlük

karpuz peynir 2 Memleket sevdalısı atarlı insan. 2 opera tarayıcı 1 Denzel Washington 1 ocakbaşı 3 sevgilisiyle aynı evde yaşayan erkek 4 21 haziran yaz gündönümü 3 ninite.com 1 ekran kartına klavyeden reset atmak 1 Emel koca hocam 3

Son Haberler

Vincenzo Montella'dan Mert Günok ve Arda Güler açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajıAydın'da otluk alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı: Müdahale ediliyorUkrayna: Rusya'nın Harkiv'e saldırısı sonucu 3 kişi öldüİsrail, Gazze'de mülteci kampı ve bir mahelleye saldırdı: 42 kişi öldü

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?