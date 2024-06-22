Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2024 18:27
Banka Promosyonu 2024/5 kpss
Arkadaşlar yeni atananlardan promosyon alan oldu mu? Alanlara ne kadar süre sonra yattı?

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