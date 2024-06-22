Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Haziran 2024 20:00
Yusuf Tekin yarın saat 11.45'te Kanal7 de

Kanal 7 muhabiri Bakan Yusuf tekine uzman öğretmenlik süresi 7 yada 8 yıl olacak mı diye sorar mi acaba?

Ömk için dananın kuyruğu yarın kopuyor.Bakalim bakan bey ne diyecek

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