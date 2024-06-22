Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Haziran 2024 20:50
Memur emeklilik.

Arkadaşlar, ilk sigorta girişim 4a özel sektör 2010 yılı sonrasında 2012 yılında sözleşmeli ikm olarak göreve başladım. 2013 de kadro aldık. Askerliğimi memuriyet öncesi 2007-2008 yılları arası 15 ay yaptım. Bu durumda memuriyet giriş tarihim 2007 olur mu. 5510 tabi olmak yerine 5434 kanuna tabi olabilir miyim.

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