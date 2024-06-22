Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 20:58
5434-5510 hangi kanuna tabiyim

Arkadaşlar, ilk sigorta girişim 4a özel sektör 2010 yılı sonrasında 2012 yılında sözleşmeli ikm olarak göreve başladım. 2013 de kadro aldık. Askerliğimi memuriyet öncesi 2007-2008 yılları arası 15 ay yaptım. Bu durumda memuriyet giriş tarihim 2007 olur mu. 5510 tabi olmak yerine 5434 kanuna tabi olabilir miyim.


Müstafipolis61
Şef
22 Haziran 2024 22:18

Askerlik tarihi memuriyet giriş tarihi olmaz kanunlar sayma yoluyla bu durumu belirtmiştir.Bu konuda yetkili kanun SGK dır.


Serkan45044504
Memur
22 Haziran 2024 22:26

hocam askerliğimizi 1 yıl asteğmen olarak yaptıysak , ve şimdi kpss ile yeniden atandıysak , Aday memurluk sürecimizi atlatmış oluyor muyuz?

Müstafipolis61, Dün

Askerlik tarihi memuriyet giriş tarihi olmaz kanunlar sayma yoluyla bu durumu belirtmiştir.Bu konuda yetkili kanun SGK dır.


ibrahimmarat
Memur
22 Haziran 2024 22:50

Peki memuriyet öncesi 15 aylık durum, borçlanma emekliliğe etkisi vs kendi durumum için artısı var mı

Müstafipolis61, Dün

Askerlik tarihi memuriyet giriş tarihi olmaz kanunlar sayma yoluyla bu durumu belirtmiştir.Bu konuda yetkili kanun SGK dır.


Müstafipolis61
Şef
22 Haziran 2024 22:53

Astegmen 1yılın 3 ayı eğitimde gecer 9 ay asalete çalışmış olursun öyle olsa ilk ayı da tam asteğmen maaşı alırdın kısaca adaylık memurluk sürecin olacaktır ancak hizmet sınıfı ve bu kanunlara bakmak gerek örneğin bu aday memurluk emniyette 1 yıldır 657 göre 2 yıldır polislik öncesi Astegmen ve ya er olana kademe verilerek adalet saglanmış olur yine dava edilerek kazanılmış olan senelik izin hakkı aday memurken çalıştığın süreye baglı olarak yukarıdaki örnek süreye bakarsak o yılın yıllık izin hakkını kullanırsın


Müstafipolis61
Şef
22 Haziran 2024 23:06

Askerliğin memura artısı 12 ay astegmen olarak yapan için konusuyorum

1-Çalışma Prim gününü 12 ay geri çeker.Yaş memuret giriş tarihine göre değişir.

2-Aday memurken o yılın senelik iznini kullanabilirsin.Dava ile kazanılmış bir haktır.

3-Asalet tasdikinde Kademe ilerlemesi alırsın.

4-Meslek sınavınlarında fiili hizmet süresinden sayılır.4 yıllık memurken fiili hizmetin 5 yıl olur.


Serkan45044504
Memur
23 Haziran 2024 01:22

teşekkür ederiz.

Müstafipolis61, Dün

Askerliğin memura artısı 12 ay astegmen olarak yapan için konusuyorum

1-Çalışma Prim gününü 12 ay geri çeker.Yaş memuret giriş tarihine göre değişir.

2-Aday memurken o yılın senelik iznini kullanabilirsin.Dava ile kazanılmış bir haktır.

3-Asalet tasdikinde Kademe ilerlemesi alırsın.

4-Meslek sınavınlarında fiili hizmet süresinden sayılır.4 yıllık memurken fiili hizmetin 5 yıl olur.


ahmet1954
Aday Memur
23 Haziran 2024 03:23

Bekciyim asaletim geldi ama kademe derece ilerlemesi almadım hala 8/1 im

Müstafipolis61, Dün

Askerliğin memura artısı 12 ay astegmen olarak yapan için konusuyorum

1-Çalışma Prim gününü 12 ay geri çeker.Yaş memuret giriş tarihine göre değişir.

2-Aday memurken o yılın senelik iznini kullanabilirsin.Dava ile kazanılmış bir haktır.

3-Asalet tasdikinde Kademe ilerlemesi alırsın.

4-Meslek sınavınlarında fiili hizmet süresinden sayılır.4 yıllık memurken fiili hizmetin 5 yıl olur.


ibrahimmarat
Memur
23 Haziran 2024 11:12

Teşekkürler. Peki Memur için 25 yıl ve 9000 gün şartı var. Ben 23 yıl çalışıp askerliği borçlansam, 25 yıl çalışmış gibi olup 9000 günü tamamlayabilir miyim. 25 yıl sonu memurluğu bırakıp yaşı beklemek istiyorum

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