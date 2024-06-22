Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Haziran 2024 20:58
Memuriyete başlama tarihi hakkında

Arkadaşlar, ilk sigorta girişim 4a özel sektör 2010 yılı sonrasında 2012 yılında sözleşmeli ikm olarak göreve başladım. 2013 de kadro aldık. Askerliğimi memuriyet öncesi 2007-2008 yılları arası 15 ay yaptım. Bu durumda memuriyet giriş tarihim 2007 olur mu. 5510 tabi olmak yerine 5434 kanuna tabi olabilir miyim.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKurban Bayramında trafik ve takviye gelenlere taltifİkinci şark görevini tamamlama süresiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıGih'e geçmek istiyorumAli Yerlikaya'nın 12/36 açıklamasıŞarkta koruma şubeye atananlarGih e geçenler fikir verebilir mi?2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerPolis eşlerden birinin atanıp diğerinin atanmaması

Sözlük

yaz günü 2 güne bir şiir bırak 1 ekran kartına klavyeden reset atmak 1 opera tarayıcı 1 40 ton 1 alternatif vergi önerileri 5 karpuz peynir 2 RTX 4090 1 meze 4 Miami 1

Son Haberler

Taksim ve Şişhane metro istasyonları yarın geçici kapatılacakİzmir'de iki otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandıYılmaz'dan satın alma gücü paritesine ilişkin paylaşımA Milliler, Portekiz'e farklı kaybettiVincenzo Montella'dan Mert Günok ve Arda Güler açıklaması

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?