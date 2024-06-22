Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Haziran 2024 23:34
kit derece kademe değişikliği hk

Merhaba,

2019 yılında bir kit kurumuna atandım. 6 ay çalıştıktan sonra özel sektörde çalıştığım sürelerin (teknik 3/4 ünü) saydırarak işlettim böylelikle derece ve kadememde değişiklik oldu. 2 yıl burada görev yaptıktan sonra 657 sayılı farklı bir kamu kurumunda görev yapmaya devam ettim. Bu kurumda da 2 yıl çalıştıktan sonra yaklaşık olarak 3 ay önce farklı bir kit kurumuna atandım ve göreve başladım.

657 li kurumda derecem 4/1 idi, kite geçtiğimde 4/1 olarak geçtim. Nisan ayında derece/kademe ilerlemesi olduğundan sonraki ay yeni kit kurumunda 4/2 oldum. Haziran ayında ise kontrol ettiğimde 5/1 şeklinde değiştiğini gördüm. Yaklaşık bir ay kadar önce genel müdürlükten arayıp sigorta dökümümü istemişlerdi, bundan başka farklı bir şey olmadı. Kurum bana direkt olarak bilgi vermedi, bordromu incelediğimde fark ettim. Çalıştığım yerde belirttim işlemler yapılmadığı için insan kaynaklarına bilgi verdim onlar genel müdürlük ile görüştüklerinde, genel müdürlük kendi yaptığı işlemlerin doğru olduğunu belirtmiş. Araya bayram girdiğinden bu şekilde bekliyor şuan. Kurumun bilgi talep etmeden ve geriye doğru böyle bir işlem yapma yetkisi var mı acaba ?

Nasıl bir yöntem izlemeyelim.

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