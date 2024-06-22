Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Haziran 2024 23:56
Yeni atanan engelli memur tayini

Üniversite ye atanıp kdk ile tayin alan varmı

Çok Yazılan Konular

Engelli memur tayin davası sonuçlanan var mı arkadaşlar?

Sözlük

sözlükte cumartesi 1 güne bir şiir bırak 1 Bugün olanlar 1 sardes 5 90 yaş hayali 3 40 ton 1 karpuz peynir 3 elma 1 ateş 2 irem derici 1

Son Haberler

Özgür Özel: Asgari ücrete temmuzda zam yapılmalıAkrabalar e-devlet'te akrabalıktan çıkarılabilir mi?Malatya'da 4 büyüklüğünde depremTaksim ve Şişhane metro istasyonları yarın geçici kapatılacakİzmir'de iki otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?