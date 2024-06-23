Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Haziran 2024 01:20
TAYİN İSTEYEBİLİR MİYİM ?

Kendisi, eşi veya mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisinin, personelin görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin devlet veya üniversite hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

Böyle bir madde var.

Babam kanser hastası yeni atlattı ve alzaymır teşhisi konuldu 1 ay önce mağlum bu hastalığın tedavisi yok tayin isteyebilir miyim ?

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