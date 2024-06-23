Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2024 08:45
Aksaray ve Nevşehir adliyelerinde çalışan var mı?

Merhabalar herkese. Birkaç sene içerisinde tayin hakkım dolarsa Nevşehir yada Aksaray (merkez) adliyelerinden birine tayin istemeyi düşünüyorum. Orada görev yapan meslektaşlar var mıdır? Varsa bilgi almak istiyorum


MirzaAfşar
Memur
23 Haziran 2024 08:46

Bu arada belirtmeyi unutmuşum; zabıt katibiyim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiİcra MüdürlüğüTayinciler ne zaman ilişik keser takriben?Geçici görevlendirme ile başka ile tayin olunca havuzdaki gibi yol ücreti, harcırah vs. veriliyor muMemur emeklilik.İkm Muvafakatname hakkındaAksaray ve Nevşehir adliyelerinde çalışan var mı?sözleşmeli mübaşirim ek görevlendirme çıktı ne yapabilirimAdaletin olmadığı bakanlık!İcralık olursam memuriyet nasıl etkilenir?

Sözlük

Emel koca hocam 3 laftan anlamayana laf anlatmak 3 orman yangını 1 7 emin 3 hedefine ulaşmak 1 Diablo 3 1 ateş 2 hanımeller tuzlu kurabiye 1 şu an çalan şarkı 2 Yüzyüzeyken konuşuruz 2

Son Haberler

Önce otomobiliyle ezmeye çalıştı, yetmedi bıçakla kovaladıŞırnak'ta güvenlik korucuların aracı kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralıYargıtay'dan şiddet mağduru eşleri ilgilendiren emsal kararİstanbul'da Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatılacakOtomobiller çarpıştı, aracın altında kalan yaya hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?