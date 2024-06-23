Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Haziran 2024 08:59
Eş durumu tayini sağlık bakanlığı
Arkadaşlar eşim sağlık bakanlığında. Benim genen atamada tayinim çıktı. Eş durumu tayini isteyeceğiz ancak Sağlık Bakanlığı bu sene polis için önce göreve başlama akabinde görev belgesi ile eş tayini istenmesi şeklinde bir uygulama başlatmış. Aynı durumda olup eşinin ataması yapılan varmı. Ben yarın atama yazısı ile talepte bulunacağım. Aynı durumda olup başvuran var ise bilgi verebilir mi?

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