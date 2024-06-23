Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Haziran 2024 08:59
Sağlık Bakanlığı eş durumu ataması

Arkadaşlar eşim sağlık bakanlığında. Benim genen atamada tayinim çıktı. Eş durumu tayini isteyeceğiz ancak Sağlık Bakanlığı bu sene polis için önce göreve başlama akabinde görev belgesi ile eş tayini istenmesi şeklinde bir uygulama başlatmış. Aynı durumda olup eşinin ataması yapılan varmı. Ben yarın atama yazısı ile talepte bulunacağım. Aynı durumda olup başvuran var ise bilgi verebilir mi?


Musebu
Aday Memur
23 Haziran 2024 13:42

Herkese red veriyor bakanlık baslama yazısı istiyor.Cimere yazdik sonuç olumsuz. polisler de durumu egm'ye bildiriyor.Saglik bakanlığının amacını çözemedik.Durdurmalardan dolayı böyle bir karar almışlar.Bu seneki genelgede durdurma yok diye belirttiği halde Egm.Alemdarali nickli bey bu genelgeyi bile gönderdi bakanlığa ama bu yazıyı Egm'den resmi yolla istiyor bakanlık sanırım.Bu yüzden Egm'nin duruma el atması gerekli.Tsk daki eş durumunu yapiyor atama yazısıyla Egm'yi yapmıyor.Bayramdan sonra ilişik kesmeler başlıyor Egm'ye baskıyı artirmak lâzım.Genelge açık esinin tayin yeri belli olmayan polisin ilişik kesmesi geciktirilir diye.Yarindan itibaren Egm'ye baskı artırılmalı.Yoksa polisin 15 günlük mehil müddetini yakacaklar.Binlerce km.lik mesafeden bahsediyoruz.Kimse keyfe keder tayin yaptırmıyor neticede.Öyleyse bu durumu düzeltecek merci yine Egm.dir sağlık bakanligiyla iletişime geçerek.

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