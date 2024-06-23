Seminere gitmezsem ne olur

hocam bunu seminer okulunuzla görüşün. çünkü bu seminer zorunlu bi olay, keyfi değil. sıkıntı yaşarsınız kafanıza göre hareket ederseniz. semineri alacağınız okulu arayın durumunuzu söyleyin onların cvbına göre hareket edin. sonra başınız ağrımasın..

hocam bunu seminer okulunuzla görüşün. çünkü bu seminer zorunlu bi olay, keyfi değil. sıkıntı yaşarsınız kafanıza göre hareket ederseniz. semineri alacağınız okulu arayın durumunuzu söyleyin onların cvbına göre hareket edin. sonra başınız ağrımasın..