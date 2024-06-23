Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 10:17
Seminere gitmezsem ne olur

Semineri il disinda almak için başvuru yapmıştım başvuru yaptığım ile tayinim çıktı. Tayin işlemlerini pazartesi halletmek istiyorum çünkü bir daha buraya dinm3k istemiyorum. Dolqyisiyla Seminerin ilk 2 günü katilamayacagim bir sorun olur mu


aa.gülçiçek1100
Memur
23 Haziran 2024 10:28
hocam bunu seminer okulunuzla görüşün. çünkü bu seminer zorunlu bi olay, keyfi değil. sıkıntı yaşarsınız kafanıza göre hareket ederseniz. semineri alacağınız okulu arayın durumunuzu söyleyin onların cvbına göre hareket edin. sonra başınız ağrımasın..
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