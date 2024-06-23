Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 10:57
Ömk bu hafta mecliste

Hayırlısı


bio_feti
Aday Memur
23 Haziran 2024 12:49
anayasa mahkemesinin verdiği son süre olmasa yasa masa yapmayacaklar.

Krblt21
Memur
23 Haziran 2024 13:08

Ömk bu hafta mecliste ise sendikalarla süs olsun diye mi görüşülecek bari uzman öğretmenlik süresini düşürseler.


ibrahim98
Şube Müdürü
23 Haziran 2024 13:15

Meclis gündeminde ÖMK yok. Geçmiş olsun.


windows7
Şube Müdürü
23 Haziran 2024 13:31
bu haftaki gündemde görünmüyor.. kripto para bilmem neler daha önemli çünkü
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pazartesi Seminer Saat 10da Yusuf Tekin'in KonusmasiylaYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Seminerler saat kaçta başlayacakSeminerler Online Olmalıİlişik Kesme Süreci ( Bir türlü cevabını alamadığım konu)Tükenmişlik sendromuTutanağa karşı savunmanın alınmamasıUzman öğretmenlik gaz alma için 7 ya da 8 yıla mı düsüyor?Eş durumu tayini hakkında yardımcı olabilecek varmı?Seminer saatleri, günleri neler? Kılavuz nerede?

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 sabahın ilk ışıkları 1 alternatif vergi önerileri 6 90 yaş hayali 5 HermannKaltz 3 sızmak 1 ocakbaşı 3 Yüzyüzeyken konuşuruz 2 21 haziran yaz gündönümü 1 gazetedeki resimlere sakal bıyık gözlük çizmek 2

Son Haberler

Şiddet nedeniyle eşinden boşanmış, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmışAK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyorBakan Uraloğlu: Bayramda 7 milyon 428 kişi demir yollarını kullandıUYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladıİki kardeşin otel odasındaki ölümünde 'zehirlenme' şüphesi

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?