Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 11:21
mebi mahkemeye verme
il dışı mazeretler sonucuil emrinw verilip ömür boyu tedavisi sürmekte olup yüzde 90 raporu olan memuru resen atayan mem memur başlama yapmadan dava edebilir mi cunku tayini çıkan ilçeye gitmesi hayati risk teşkil ediyor

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