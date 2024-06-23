yaş haddinin arttırılması

asker polis gardiyan jandarma bu mesleklerde emeklilik durumu 20 yılı dolduran emekli olmalı. özellikle polislikte rahat yerde çalışanlar 65 yaşına kadar hatta 70 yaşına kadar çalışmak istiyor neden rahat çünkü ama gece işi olsa ekipte olsa çalışamaz. ayrım yapın ozaman ekipte sahada çalışan 20 yılda emekli hakkı verin

asker polis gardiyan jandarma bu mesleklerde emeklilik durumu 20 yılı dolduran emekli olmalı. özellikle polislikte rahat yerde çalışanlar 65 yaşına kadar hatta 70 yaşına kadar çalışmak istiyor neden rahat çünkü ama gece işi olsa ekipte olsa çalışamaz. ayrım yapın ozaman ekipte sahada çalışan 20 yılda emekli hakkı verin