Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Haziran 2024 12:23
yaş haddinin arttırılması

böyle bir söylenti vardı ne durumda acaba. meclise geldiği söyleniyor ancak içerik hakkında bilgi yok. umarım gönüllülük esaslı olur


Brse
Aday Memur
23 Haziran 2024 13:10

85 olmalı ..


Sbz1dftd
Aday Memur
23 Haziran 2024 13:28
asker polis gardiyan jandarma bu mesleklerde emeklilik durumu 20 yılı dolduran emekli olmalı. özellikle polislikte rahat yerde çalışanlar 65 yaşına kadar hatta 70 yaşına kadar çalışmak istiyor neden rahat çünkü ama gece işi olsa ekipte olsa çalışamaz. ayrım yapın ozaman ekipte sahada çalışan 20 yılda emekli hakkı verin

memur3428
Şube Müdürü
23 Haziran 2024 13:42

Sonuna kadar katılıyor ve destekliyorum

Sbz1dftd, 34 dk. önce
asker polis gardiyan jandarma bu mesleklerde emeklilik durumu 20 yılı dolduran emekli olmalı. özellikle polislikte rahat yerde çalışanlar 65 yaşına kadar hatta 70 yaşına kadar çalışmak istiyor neden rahat çünkü ama gece işi olsa ekipte olsa çalışamaz. ayrım yapın ozaman ekipte sahada çalışan 20 yılda emekli hakkı verin
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