Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2024 13:17
İkmnin tahmini kaç yıl içinde tayini çıkar

Arkadaşlar ben ikmyim ama bulunduğum ili pek benimseyemedim tahmini kaç sene çalıştıktan sonra tayin çıkar?


EpHeSus77
Aday Memur
23 Haziran 2024 13:46

Dayın yoksa 5 yılı gözden çıkarmalısın.

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