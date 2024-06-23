Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 13:47
ebelik ten öğretmenliğe kurumlar arası naklen atama var mı

devlet hastanesinde ebe olarak çalışıyorum 43 yaşındayım .2012 de formasyon almıştım milli eğitim bakanlığına naklen atanabiliyormuyum süreç nasıl işliyor bilgisi olan varmı


araftaki vatandaş
Şef
23 Haziran 2024 13:58
ahahaha. :)
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