Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Haziran 2024 13:51
Ebelikten öğretmenliğe kurumlar arası naklen atama var mı

devlet hastanesinde ebe olarak çalışıyorum 43 yaşındayım .2012 de formasyon almıştım milli eğitim bakanlığına naklen atanabiliyormuyum süreç nasıl işliyor bilgisi olan varmı


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
23 Haziran 2024 18:33

MEB formunda da gördüm sorunuzu. Maalesef kompleksli arkadaşlar memura yakışmayan cevaplar vermişler, üzüldüm.

Bildiğim kadarıyla öğretmenlik için KPSS dışında yöntem yok.


Mrl32
Aday Memur
24 Haziran 2024 04:06

tşkler

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