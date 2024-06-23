KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Haziran 2024 13:53
ebelikten öğretmenliğe kurumlar arası naklen atama var mı

devlet hastanesinde ebe olarak çalışıyorum 43 yaşındayım .2012 de formasyon almıştım milli eğitim bakanlığına naklen atanabiliyormuyum .kpss ye girmeden süreç nasıl işliyor bilgisi olan varmı

Çok Yazılan Konular

Özel eğitim öğretmenliği 2024 sınıf öğretmenliği atamalarıKPSS başvurusunda formasyon belgesi?

Sözlük

kekik 2 elma 1 ocakbaşı 3 gazetedeki resimlere sakal bıyık gözlük çizmek 2 yolda bile yazmak 3 mamma mia 1 microoop 1 ıhlamur 1 güne bir söz bırak 2 yaz helvası 1

Son Haberler

Şiddet nedeniyle eşinden boşanmış, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmışAK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyorBakan Uraloğlu: Bayramda 7 milyon 428 kişi demir yollarını kullandıUYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladıİki kardeşin otel odasındaki ölümünde 'zehirlenme' şüphesi

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?