Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Haziran 2024 15:02
yıllık izin sorunu?

merhaba arkadaşlar ben yeni memurum. 11 kasım 2022 de sözleşmeli personel olarak başladım. 2023 nisanda kadroya geçtim. 11 kasım 2023 te 1 yılımı doldurdum ve benim 20 gün yıllık izin hakkım olduğu söylendi. daha sonra 1 ocak 2024 tarihinden itibaren +20 gün daha eklendiği söylendi. ben buna göre bugüne kadar 19 gün izin kullandım ve 21 gün iznim kaldı. fakat bu hafta izin kullanmak istediğimde amirim bana senin 20 gün izin hakkın kasımda olacak dedi ve iznimi onaylamadı. halbuki kendisi bana ocakta 20 gün ekleneceği söylemişti. bu yıllık izinler ne zaman ekleniyor ve ne zaman yenileniyor beni aydınlatırsanız sevinirim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
23 Haziran 2024 15:16
İlk bilgi doğru. Çalışmaya başladığınızda 1 yılı doldurduğunuz tarihte ilk izne hak kazanırsınız. Yani 11 Kasım 2023 tarihinde 20 gün yıllık izin hakkınız olur. Daha sonra yıllık izinler her yıl 1 ocakta ilk 1 yıl +20 gün olacak şekilde eklenir. Artık sizin işe başladığınız tarihte izin hakkı kazanma durumunuz yok. 2023 yılı izniniz ve 1 Ocak 2024te eklenen izninizle birlikte 40 gün izninizden 19 gün kullanmışsınız 21 gün izniniz var. Size 2025 yılında yeniden izin eklenir 2024 kasımda değil.

ricardoquaresma07
23 Haziran 2024 16:08

çok teşekkür ederim cevap için. amirim iznimi onaylamıyor bu konuda ne yapabilirim? eski izinlerimde kalan izin günüm yazıyor ve amirim tarafından onaylandı hepsi. örneğin 5 gün izin kullandıysam kalan izin 35 yazıyor. bunlara dayanarak kendi inisiyatifimle izin kullansam sorun yaşar mıyım?

hsnd, 2 saat önce
İlk bilgi doğru. Çalışmaya başladığınızda 1 yılı doldurduğunuz tarihte ilk izne hak kazanırsınız. Yani 11 Kasım 2023 tarihinde 20 gün yıllık izin hakkınız olur. Daha sonra yıllık izinler her yıl 1 ocakta ilk 1 yıl +20 gün olacak şekilde eklenir. Artık sizin işe başladığınız tarihte izin hakkı kazanma durumunuz yok. 2023 yılı izniniz ve 1 Ocak 2024te eklenen izninizle birlikte 40 gün izninizden 19 gün kullanmışsınız 21 gün izniniz var. Size 2025 yılında yeniden izin eklenir 2024 kasımda değil.
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