yıllık izin sorunu?

İlk bilgi doğru. Çalışmaya başladığınızda 1 yılı doldurduğunuz tarihte ilk izne hak kazanırsınız. Yani 11 Kasım 2023 tarihinde 20 gün yıllık izin hakkınız olur. Daha sonra yıllık izinler her yıl 1 ocakta ilk 1 yıl +20 gün olacak şekilde eklenir. Artık sizin işe başladığınız tarihte izin hakkı kazanma durumunuz yok. 2023 yılı izniniz ve 1 Ocak 2024te eklenen izninizle birlikte 40 gün izninizden 19 gün kullanmışsınız 21 gün izniniz var. Size 2025 yılında yeniden izin eklenir 2024 kasımda değil.

İlk bilgi doğru. Çalışmaya başladığınızda 1 yılı doldurduğunuz tarihte ilk izne hak kazanırsınız. Yani 11 Kasım 2023 tarihinde 20 gün yıllık izin hakkınız olur. Daha sonra yıllık izinler her yıl 1 ocakta ilk 1 yıl +20 gün olacak şekilde eklenir. Artık sizin işe başladığınız tarihte izin hakkı kazanma durumunuz yok. 2023 yılı izniniz ve 1 Ocak 2024te eklenen izninizle birlikte 40 gün izninizden 19 gün kullanmışsınız 21 gün izniniz var. Size 2025 yılında yeniden izin eklenir 2024 kasımda değil.