Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


23 Haziran 2024 15:07
il dışı tayin
merhaba milli eğitimde 657 tabi yhs sınıfı çalışmaktayım ama sınavsız geçiş yaparak bekçi oldum İzmir'de ikamet ediyorum il dışı tayin düşünüyorum sosyal yaşamı sevmem gezmeyi dolaşmayı sevmem küçük şehirler konusunda tavsiye şehirleri yazar mısınız

murataslan2014
Şef
23 Haziran 2024 15:48
hakkariyi tavsiye ederim bende hakkaride çalışıyorum doğası çok güzel.
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