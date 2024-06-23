Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Haziran 2024 16:04
İller arası tayin hk.da

Şuan bulunduğum ile eş tayini ile 2018 de geldim. İki yıl doğum izni kullandım. İller arası tayin için şartlarda iki yıldan az olmayacak ve 5 yıldan fazla olmayacak die bi madde var. Ben bu sene tayin isteye bilir miyim?

Bir de tayin çıkma durumunda en geç kaç gün içinde ilişik kesebilirim?

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