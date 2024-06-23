Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Haziran 2024 16:04
hemşireyim eşim polis atama onay formu ile eş durumu tayini isteyen var mı yoksa yeni ile başlama ya

bilen varsa yardımcı olabilir mi arkadaşlar


ttketk
Aday Memur
23 Haziran 2024 16:05

Ben istedim Red yanıtı geldi. Aktif görev belgesi istiyorlar eşimin


Musebu
Aday Memur
23 Haziran 2024 16:19

Heryere yaziyorum yazmaya da devam edeceğim ortada apaçık bir haksızlık var.Benimle beraber uğraşan bir kaç arkadaş daha var sagolsunlar.Tsk.yı kabul edip bunu etmemek alenen haksızlık çünkü.Bizi oradan oraya atayan Egm.bu isteğe bağlı bir atama değil.Egm resmi yazıyla bakanlığa bu durumu bildirirse mağduriyet giderilir.Bu sene durdurma olayı da yok diye genelge varken üstelik.Benim savım Egm'ye her yoldan bu durum bildirilmeli.Yarindan sonra ilişik kesmeler başlıyor çünkü.15 gün mehilde insanlar evini arasın bari.

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