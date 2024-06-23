Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2024 16:22
adalet bakanlığından cezaevi ne geçiş
arkadaşlar adalet bakanlığında hizmetli olarak çalışıyorum evime 2 saat mesafede adliye cezaevi ne hizmetli olarak geçebilir miyim? teşekkürler şimdiden

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