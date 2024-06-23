Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 16:22
Seminer yeri belli olmayanlar

Arkadaşlar, benim gibi başvurusu gözükmeyen var mı? Tatilde bulunduğum yerde seminerimi yapmak istiyorum ama başvurum gözükmüyor. Eşimin okulu ise belli oldu. Yarın milli eğitim müdürlğüne gidip soracağım ama konu ile ilgili bilginiz varsa paylaşır mısınız? Tatil olduğu için kurumlardan bilgi alamadım.

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