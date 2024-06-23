Özel sektör eş durumu ataması hakkında

Öncelikler herkese hayırlı günler diliyorum. Ben farklı bir şehire bağlı özel sektörde yazılım üzerine çalışıyorum. Eşim ise sigortamın yattığı şehirden farklı bir yerde sözleşmeli olarak görev alıyor. Eşimin benim yanıma eş durumudan tayin istemesi için hangi şartları sağlamam gerekiyor?

Kaynaklara baktığımda 2 yıl içerisinde 360+ sigorta primi doldurduğumda tayin hakkına sahip olabileceği yazıyor fakat burada anlamadığım konu bu prim toplamının 1 şehirden mi olması gerekiyor yoksa bir kısmını A şehrinden diğer kısmını B şehrinden sigortalı olarak çalışsam onların toplamı 360'ı geçse sayılıyor mu?