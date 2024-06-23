Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 18:11
Özel sektör eş durumu ataması hakkında

Öncelikler herkese hayırlı günler diliyorum. Ben farklı bir şehire bağlı özel sektörde yazılım üzerine çalışıyorum. Eşim ise sigortamın yattığı şehirden farklı bir yerde sözleşmeli olarak görev alıyor. Eşimin benim yanıma eş durumudan tayin istemesi için hangi şartları sağlamam gerekiyor?

Kaynaklara baktığımda 2 yıl içerisinde 360+ sigorta primi doldurduğumda tayin hakkına sahip olabileceği yazıyor fakat burada anlamadığım konu bu prim toplamının 1 şehirden mi olması gerekiyor yoksa bir kısmını A şehrinden diğer kısmını B şehrinden sigortalı olarak çalışsam onların toplamı 360'ı geçse sayılıyor mu?


aa.gülçiçek1100
Memur
23 Haziran 2024 18:56
hocam sigorta toplamınızın hangi şehirden oldu önemli değil önemli olan eşinizin tayin isteyeceği şehirde sigortalı çalışıyor olmanız. örneğin x şehrinde 2 ay, y şehrinde 5 ay, C şehrinde 4 ay çalıştınız, eşinizi almak istediğiniz A şehrine geldiniz sigortalı çalışıyorsunuz bu A şehrinde 360ı sağlıyorsanız ağustos eş tayini tarihinde eşiniz başvurabilir. yani son çalıştığınız şehirde 360ı sağlamak önemli. hatta bu 360 ı sağlarken aralıksız çalışma şartı da yok ara da boşluklar da olabilir. siz belgelerinizi toplayıp eşinize gönderin, tayinler aktif olunca eşiniz okula götürecek..

aa.gülçiçek1100
Memur
23 Haziran 2024 18:58
ama eşiniz sözleşmeli öğretmense yanınıza gelebiliyor mu bu konuyu bilmiyorum. bilen varsa yazar..hayırlısı olsun sizler için..

berkinoktay
23 Haziran 2024 19:30

Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ediyorum. Açıkçası biraz bu şartların olmasına üzüldüm. Çalıştığım sektörde çoğunlukla sigorta İstanbuldan yatıyor ve bu kiralarla orada yaşamak zulüm olacağından hiç istemiyoruz. Her şehirde tekrardan 360'lık dilimi doldurma olayı çok zor..

aa.gülçiçek1100, 59 dk. önce
hocam sigorta toplamınızın hangi şehirden oldu önemli değil önemli olan eşinizin tayin isteyeceği şehirde sigortalı çalışıyor olmanız. örneğin x şehrinde 2 ay, y şehrinde 5 ay, C şehrinde 4 ay çalıştınız, eşinizi almak istediğiniz A şehrine geldiniz sigortalı çalışıyorsunuz bu A şehrinde 360ı sağlıyorsanız ağustos eş tayini tarihinde eşiniz başvurabilir. yani son çalıştığınız şehirde 360ı sağlamak önemli. hatta bu 360 ı sağlarken aralıksız çalışma şartı da yok ara da boşluklar da olabilir. siz belgelerinizi toplayıp eşinize gönderin, tayinler aktif olunca eşiniz okula götürecek..

berkinoktay
23 Haziran 2024 19:34

Peki diyelim ki A şehrinde 360'ı sağladım ve eşim yanıma geldi ve bir süre daha orada çalışmaya devam ettim. Sonrasında iş değiştirmem gerekti ve sigortam B şehrinden yatmaya başladı ama biz hala A şehrinde yaşamaya devam ediyoruz (uzaktan çalışma). Bu durumda sorunsuz kalabiliyor muyuz yoksa eşimin tayini sıkıntıya girer mi?

aa.gülçiçek1100, 59 dk. önce
hocam sigorta toplamınızın hangi şehirden oldu önemli değil önemli olan eşinizin tayin isteyeceği şehirde sigortalı çalışıyor olmanız. örneğin x şehrinde 2 ay, y şehrinde 5 ay, C şehrinde 4 ay çalıştınız, eşinizi almak istediğiniz A şehrine geldiniz sigortalı çalışıyorsunuz bu A şehrinde 360ı sağlıyorsanız ağustos eş tayini tarihinde eşiniz başvurabilir. yani son çalıştığınız şehirde 360ı sağlamak önemli. hatta bu 360 ı sağlarken aralıksız çalışma şartı da yok ara da boşluklar da olabilir. siz belgelerinizi toplayıp eşinize gönderin, tayinler aktif olunca eşiniz okula götürecek..
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