Sözleşmeli Koruma Gücenlik Memuru Eş tayin

Nişanlım SGK da sözleşmeli özel güvenlik memuru 2023 ün sonunda atanıp işe başladı. Ben jandarma personeliyim doğu görevine gitmem gerekiyor nikahtan sonra nişanlıma sen gidemezsin asletin yok 3+1 i beklemen gerekiyor diye baskı yapıyorlarmış doğru mu bu SGK nın böyle bi kanunu mu var ?

Nişanlım SGK da sözleşmeli özel güvenlik memuru 2023 ün sonunda atanıp işe başladı. Ben jandarma personeliyim doğu görevine gitmem gerekiyor nikahtan sonra nişanlıma sen gidemezsin asletin yok 3+1 i beklemen gerekiyor diye baskı yapıyorlarmış doğru mu bu SGK nın böyle bi kanunu mu var ?