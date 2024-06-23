Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2024 18:12
Sözleşmeli Koruma Gücenlik Memuru Eş tayin
Nişanlım SGK da sözleşmeli özel güvenlik memuru 2023 ün sonunda atanıp işe başladı. Ben jandarma personeliyim doğu görevine gitmem gerekiyor nikahtan sonra nişanlıma sen gidemezsin asletin yok 3+1 i beklemen gerekiyor diye baskı yapıyorlarmış doğru mu bu SGK nın böyle bi kanunu mu var ?

Hannibal Barca
Memur
23 Haziran 2024 19:14
Baskı değil kardeşim o kanun öyle.

Yunus51.
23 Haziran 2024 19:20
kanun da şey mi diyor kardeşim senin memuriyetin benim elimde ister veririm ister vermem ister seni yollarım ister yollamam (kurum müdürü tarafından )
Hannibal Barca, 41 dk. önce
Baskı değil kardeşim o kanun öyle.

Hannibal Barca
Memur
23 Haziran 2024 19:23
Bir de jandarma personeliyim diyorsun kolluk görevlileri yasa yönetmelik vb iyi bilir. Aç oku bakalım ne diyor.
Yunus51., 35 dk. önce
kanun da şey mi diyor kardeşim senin memuriyetin benim elimde ister veririm ister vermem ister seni yollarım ister yollamam (kurum müdürü tarafından )

Yunus51.
23 Haziran 2024 19:26
haklısın krdşm tmm !!!
Hannibal Barca, 32 dk. önce
Bir de jandarma personeliyim diyorsun kolluk görevlileri yasa yönetmelik vb iyi bilir. Aç oku bakalım ne diyor.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Koruma Gücenlik Memuru Eş tayin önlisans mezunu olunca ne değişir sozlesmeli personelSözleşmeli büro personeli ne zaman yeşil pasaporta sahip olur ?Doğum izni kadro

Sözlük

mamma mia 1 cin aralığı 1 elma 1 alternatif vergi önerileri 6 insansız hava aracı 1 90 yaş hayali 5 yolda bile yazmak 3 sardes 1 nerede o eski yazarlar 1 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Lüks otomobiliyle gelip, cami tuvaletinden sabunluk çaldı'Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların hasar tespit çalışması tamamlandı'Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalandıHakan Çalhanoğlu: Arda idmanda kasığından sakatlık yaşadıDüğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?