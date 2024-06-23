Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2024 18:42
cezaevi idare memuru
idare memurlugu hakkında bilgisi olan arkadaşlar benimle iletişime geçebilir mi? ya da yorumlarda belirtirse çok sevinirim teşekkür ederim

jatek_10
Şube Müdürü
23 Haziran 2024 19:05

1- cezaevinde yönetici statüsündedir

2- sayman ve ambar memurunun görevleri hariç tüm birimlerde yetiştirilmek üzere görevlendirilir.3 yıl çalıştıktan sonrada görevde yükselme sınavında başarılı olursan 2. Müdür olursun


jatek_10
Şube Müdürü
23 Haziran 2024 19:10

3-nöbetçi olduğun günlerde sabah akşam sayımlarında kuruma gelir sayıma başkanlık eder

4- cezaevinde çalışmak sorumluluğu yüksek bir iştir mahkumun eğitim sağlık güvenlik vs bir çok derdiyle ilgilenirsin

5- cezaevinde çalışırsan bayramın seyranın olmaz hafta sonu nöbetçiysen gelmek zorundasın

6 müdür olunca rotasyonuda var bu işin ve daha yaz yaz bitmeyecek bir sürü başka sorunuda var

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