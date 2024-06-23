Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 18:52
Ekys

Ekys pdf paylaşabilecek olanlar var mı arkadaşlar


aa.gülçiçek1100
Memur
23 Haziran 2024 19:00
hocam bu sene EKYS başvuruları ne zaman? belli mi tarihi netten baktım göremedim de

poseidon911
Aday Memur
23 Haziran 2024 19:27
şubatta olur
aa.gülçiçek1100, 55 dk. önce
hocam bu sene EKYS başvuruları ne zaman? belli mi tarihi netten baktım göremedim de

aa.gülçiçek1100
Memur
23 Haziran 2024 19:28
tamamdır hocam teşekkür ederim..
poseidon911, 28 dk. önce
şubatta olur
Toplam 3 mesaj

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