Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2024 19:21
Sözleşmeli büro personeli ne zaman yeşil pasaporta sahip olur ?

ve olursa eşi de bundan faydalanabilir mi ?


E.Kayı Han
Editor
23 Haziran 2024 19:32

Olamaz ünvanlı kadro olması lazım yeşil pasaport için

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