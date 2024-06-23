Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 20:11
Eş durumu ataması

Emniyet personeli Eşim başka bir ile tayin oldu. O ile Eş durumu ataması isteyeceğim. İl emrine verilmeme gibi yada Eş durumu Tayinin hiç çıkmaması gibi bir olumsuz durum söz konusu olabilirmi?


aa.gülçiçek1100
Memur
23 Haziran 2024 20:21
tayininizin çıkmama gibi bi durumu olmaz hocam. en kötü ihtimalle il emrine gidersiniz..bi de polis ve asker eşleri kesin gidiyor ben hiç gidemeyen duymadım hayırlısı oldun şimdiden
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