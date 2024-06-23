Eş durumu ataması

tayininizin çıkmama gibi bi durumu olmaz hocam. en kötü ihtimalle il emrine gidersiniz..bi de polis ve asker eşleri kesin gidiyor ben hiç gidemeyen duymadım hayırlısı oldun şimdiden

tayininizin çıkmama gibi bi durumu olmaz hocam. en kötü ihtimalle il emrine gidersiniz..bi de polis ve asker eşleri kesin gidiyor ben hiç gidemeyen duymadım hayırlısı oldun şimdiden