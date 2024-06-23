Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 21:38
Eş ataması için gerekli belge

Eşim emniyet personeli; Eş mazeret ataması için belge olarak eşimin, atama kararname belgesi yeterlimidir, yoksa başlama yapıp bulunduğu ilden görev belgesi almasımı gerekiyor.


bahçesaray
Memur
23 Haziran 2024 21:58
varsa görev yeri belgesi yerişmezse kararname
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