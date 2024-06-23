Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2024 22:31
başka bir bankanın icrası için borcu olmayan bankadaki paraya bloke koymuşlar
arkadaşlar benim ıcra borcum var borcum olmayan bankadaki paraya bloke koymuşlar ne yapmalıyım bilmiyorum teşekkür ederim şimdiden

E.Kayı Han
Editor
23 Haziran 2024 23:15

İcra müdürlüğünden talepte bulunmuştur. Tüm bankalara yazı yazılmıştır. Ayrıca tapu sorgulaması ve araç sorgulaması da yapılmıştır. Varsa onlar üzerine de yakalama şerhi konulmuştur. Kısacası yapılan işlem yasal. Bir şey yapamazsınız.


alptug88
Şube Müdürü
23 Haziran 2024 23:16
konulabiliyor hocam maaş hesabınız dışındaki tüm banka hesaplarınıza bloke konup içindeki para borcunuza karşılık çekilebilir.
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