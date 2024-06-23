Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Haziran 2024 22:35
Hizmet Gereği Tayinde Eş Durumu Hakkında Sorum Var

Merhabalar

Ben HİZMET GEREĞİ tayinle 8 ay önce bursaya sürüldüm.

Benimle birlikte gelen arkadaşların çoğu yürütme durdurma davası açıp geri döndü.

Adli davada "KOĞUŞTURMAYA YER YOKTUR" kararı çıktı.

Eşimin ataması olunca o 1 yıl aday memur 3 yıl sözleşmeli olduğu için 4 yıl atandığı şehirden başka yere gidemiyor aramızda 1200 km yol var.

bende HİZMET GEREĞİ geldiğim için 3 yıl eş durumundan gidemiyorsun diyorlar bu konuda hiç bir bilgim yok. Bilen varsa nasıl yaparım bu durumda.


horageçti
Şef
23 Haziran 2024 23:47
kovuşturmaya yer olmadığı kararını idare mahkemesine ek olarak sun diğer arkadaşlarının kararlarınıda sunabilirsin çünkü her mahkeme her hakim farklı karar verebiliyor.
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