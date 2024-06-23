Hizmet Gereği Tayinde Eş Durumu Hakkında Sorum Var

kovuşturmaya yer olmadığı kararını idare mahkemesine ek olarak sun diğer arkadaşlarının kararlarınıda sunabilirsin çünkü her mahkeme her hakim farklı karar verebiliyor.

kovuşturmaya yer olmadığı kararını idare mahkemesine ek olarak sun diğer arkadaşlarının kararlarınıda sunabilirsin çünkü her mahkeme her hakim farklı karar verebiliyor.