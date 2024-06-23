Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Haziran 2024 23:08
Haziran semineri aynı ilin farklı ilcesi
bu Haziran seminerinde aynı ilin farklı ilçesinde tercih yapmıştım ama son anda okul müdürüm aynı ilin farklı ilcesi olmuyor dediği için başka ilde semineri alıyorum.. ikileme düştüm ilk aynı ilin farklı ilçesini sistem kabul etmişti .. durum nedir aynı ilin farklı ilçesinde alabiliyormuyduk yoksa müdürün dediği gibi alamıyormuyuz

Kitap Dünyası
Şef
23 Haziran 2024 23:10

Son gün herkeste bir karışıklık var hocam. Meb bunu yapacağına online yapaydı sorun kalmazdı


hiiammia
Memur
24 Haziran 2024 00:10

Aynı ilin farklı ilçesini sistem benim de kabul etti ben de oluyormuş ne güzel diye gafil avlandım, sistem eksiği kabul ediyor ama olmuyor işin sonunda mebbiste çıkan mesaj farklı il tercihiniz olmadığından okulunuzda seminer görünüz oldu. 1 saat yol... İlişik keserim ben de il içi tayin olmuştum zaten...

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