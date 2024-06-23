Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Haziran 2024 23:19
Emeklilik hizmet süresi

Merhaba arkadaşlar..Bir sorum olacaktı...Ben 2002 mayısta memurluğa başladım..asaletim tastik olduktan sonra 2003 kasımda istifa ettim...ve 2005 ekime kadar işsiz kaldım ve bu arada 6 ay kısa dönem askerlik yaptım...ve 2005 ekim de tekrar memuriyete başladım...size sorum aradaki bu iki yılı borçlanıp emekliliğe saydıra bilir miyim ?

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